Терапевт Кондрахин подтвердил проблему нечитаемого почерка у врачей

Депутат Госдумы Антон Ткачев предложил министру здравоохранения России обязать врачей выписывать рецепты в печатном виде. Он считает, что это поможет решить проблему с нечитаемым почерком медиков. Терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин подтвердил, что проблема действительно существует и не ограничивается одной Россией. Об этом написал «Ридус» .

«В свое время в США была масштабная акция, направленная на обучение медиков правописанию — их снимали с работы и направляли на курсы», — сказал он.

По словам Кондрахина, врачи стараются быстрее выписать рецепт, из-за чего их почерк становится нечитаемым: «Выписка рецептов — по большому счету рутинная работа. И когда ты работаешь в большом поликлиническом потоке, то быстрее написать рецепт становится важнее. Почерк меняется из-за скорости принятия решения».

Кондрахин также отметил, что печатные рецепты уже вытесняют рукописные, а в будущем они станут цифровыми.