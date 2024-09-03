Лечить как можно скорее. Врач рассказал о главной опасности сколиоза у детей

Плохая осанка и тяжелые рюкзаки не всегда становятся причиной развития сколиоза у детей. Об этом заявил врач-хирург Алексей Безрукавый в беседе с радио Sputnik .

«Причины сколиоза до сих пор не до конца ясны, но в этом точно замешан гормональный, генный или физический компонент», — сказал он.

Также врач развеял миф о том, что детям со сколиозом следует отказаться от физических нагрузок. Он привел в пример самого быстрого человека в мире Усэйна Болта, который страдает от этого заболевания. По словам хирурга спорт сохраняет гибкость и силу корпуса, что помогает уменьшить боль.

Безрукавый отметил, что раннее обнаружение сколиоза является очень важным фактором для лечения. Чем раньше пациент начнет бороться с этим заболеванием, тем выше шансы на успех. Однако если не лечить этот недуг, то могут появиться проблемы с легкими и сердцем.

Ранее врач-травматолог, ортопед Николай Бацаленко заявил, что сутулость и специфическая походка могут быть признаками сколиоза. Он отметил, что это заболевание может развиться у детей уже с шестилетнего возраста.