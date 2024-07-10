Врач Бацаленко рассказал, что сутулость и специфическая походка могут сообщать о сколиозе

Врач-травматолог, ортопед Николай Бацаленко в беседе с изданием РИАМО рассказал, что на сколиоз может указывать как сутулость, так и асимметрия по лопаткам.

Это неприятное состояние, вызванное искривлением позвоночника, может развиваться у детей уже с шестилетнего возраста. Иногда определить сколиоз удается по специфической походке.

«Сутулость, асимметрия по лопаткам, хромота, специфическая походка — все это может быть признаками сколиоза», — процитировал kp.ru ортопеда.

Бацаленко призвал родителей контролировать у детей физическую активность и время, проведенное за гаджетами.

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