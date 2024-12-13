Курской области выделили 623 млн рублей на лекарства для льготников

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн провел прямую линию, одной из главных тем которой стали льготные лекарства. Чиновник в своем Telegram-канале заявил о решении этой проблемы.

«Спешу успокоить курян: после моего обращения в правительство России из федерального бюджета экстренно выделено 623 миллиона рублей», — написал Хинштейн.

По его словам, этих средств хватит, чтобы покрыть дефицит льготных лекарств до конца января 2025 года. Деньги уже поступили в Курскую область. Хинштейн выразил надежду, что закупки проведут не менее оперативно.

Ранее Хинштейн обязал всех членов курского правительства вести страницы в социальных сетях. Это необходимо, чтобы люди могли оценить обратную связь. При этом вести страницы нужно с позиции того, что оценка жителей — главный критерий работы, заявил исполняющий обязанности главы Курской области.