Курящие россияне столкнулись с проблемами при трудоустройстве

Российские работодатели стали реже нанимать курящих соискателей на свободные вакансии из-за потраченного ими впустую времени. HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры и член экспертного совета при комитете Госдумы по труду Гарри Мурадян в комментарии 360.ru заявил, что причин в отказе приема на работу курильщиков гораздо больше.

Авторы Telegram-канала «Shot Проверка» отметили, что общее время, проведенное за вредной привычкой, за год составляет 138 часов, которые выпадают из графика.

Мурадян напомнил, что сейчас на рынке труда сформировался огромный дефицит свободных рук, но при этом объемы работы ничуть не уменьшились. Поэтому часто выходящие на перекур сотрудники просто на время выпадают из рабочего процесса.

Кроме того, в целях удобства остального коллектива для курильщиков необходим отдельный гардероб, чтобы табачный запах не оставался на одежде сотрудников, не имеющих вредных привычек. Это требует дополнительных расходов.

«Курящие люди, по статистике, чаще используют медицинскую страховку. Это касается не только сигарет, но и вейпов. И есть еще один важный фактор: курилки — это один из главных рассадников скандалов, сплетен и вообще отдельный клуб-междусобойчик», — добавил Мурадян.

HR-эксперт подчеркнул, что цель работодателя — создать из коллектива единую команду, поэтому появление отдельной касты, куда принимают только курящих людей, формирует разделение, что нередко оборачивается конфликтами.

При этом уволить работника за вредную привычку нельзя. В этом случае человек вполне может обратиться в трудовую инспекцию и даже дойти до суда, который встанет на его сторону.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что курение повышает риск развития сахарного диабета второго типа на 36%. Специалист сослалась на исследование французских медиков, которые проверили более 110 тысяч человек. Риски возникновения опасного заболевания сохраняются даже у тех, кто отказался от вредной привычки.