Курение вейпов довело 19-летнего россиянина до частичного отказа работы легких

Молодой россиянин попал в больницу с фиброзом легких после курения вейпов

Фиброз легких обнаружили врачи пульмонологического отделения Балаковской городской клинической больницы у 19-летнего пациента, много лет занимавшегося курением вейпов. Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, его дыхательный орган больше никогда не сможет нормально функционировать.

По данным телеграм-канала Mash, молодой человек увлекся вейпами в возрасте 14 лет. Родителям объяснил, что это всего лишь обычная игрушка.

Опасное увлечение продолжалось более пяти лет и закончилось госпитализацией с высоким давлением, сильной одышкой и критически низким уровнем кислорода в крови.

В пресс-службе больницы заявили, что вейперы страдают не только от безвозвратного поражения легких, но и от пневмонии, против которой бессильны антибиотики, гипертонии и мигрени.

«Коварство электронных сигарет в том, что отсутствие едкого запаха притупляет чувство опасности, пока химические вещества разрушают организм изнутри», — пояснили врачи.

Они пояснили, что вейп — это не водяной пар, а химический аэрозоль из глицерина и пропиленгликоля, который при нагревании образует формальдегид, оставляющий ожоги на альвеолах легких.

Кроме того, содержащиеся в вейпах ароматизаторы приводят к рубцеванию бронхов, а масляные добавки оседают в легких, превращая ткань в непропускающее воздух вещество.

«Именно эти процессы привели к фиброзу у 19-летнего пациента, чьи легкие уже никогда не смогут функционировать полноценно», — подчеркнули в больнице.

Врачи добавили, что популярность вейпинга привела к увеличению числа молодых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в Саратовской области, которые поступают на лечение в ежедневном режиме.

Главный нарколог Московской области Виталий Холдин предупредил любителей вейпов о риске возникновения рака легких и полости рта. Он пояснил, что содержащиеся в устройствах аэрозоли способны повреждать ДНК и провоцировать воспалительные процессы.