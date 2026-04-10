Главный нарколог Подмосковья рассказал о взаимосвязи курения вейпов и рака легких

Каждому известно, что курение сигарет может привести к раку легких. Такие же последствия могут быть у вейпов. О связи современных курительных гаджетов и онкологических заболеваний рассказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

Никотиновые вейпы и электронные сигареты могут спровоцировать развитие рака легких и полости рта, рассказал специалист.

«Аэрозоли, содержащиеся в электронных сигаретах, вызывают биологические изменения, которые считаются предвестниками онкологических заболеваний. К таким изменениям относятся повреждение ДНК и воспалительные процессы», — отметил Виталий Холдин.

Он напомнил, что бросить курить никогда не поздно. Уже через 12 часов после последней затяжки организм начинает очищаться от последствий использования вейпа. Основная часть никотина выводится за несколько дней, а легкие восстанавливаются от двух недель до нескольких месяцев.

Отказ от вредной привычки снижает вероятность развития опасных заболеваний.