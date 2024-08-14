Крупные узлы нашли у каждого десятого некурящего

Профессор Розмарин Влигентхарт из Гронингенского университета в Нидерландах рассказал, что крупные легочные узлы часто возникают не только у курильщиков, но и у некурящих людей, присутствуя у каждого десятого человека в возрасте старше 45 лет. Об этом сообщила пресс-служба Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Исследование провели в рамках проекта LifeLines. В нем участвовали 10 тысяч человек, которые бросили курить или никогда не курили.

Ученые изучали биомаркеры для определения риска развития нескольких хронических заболеваний. В частности, коронарной болезни сердца, рака легких и хронической обструктивной болезни легких.

За время наблюдения выяснилось, что крупные легочные узлы встретились у 42% пациентов. Они могут быть не только доброкачественными или злокачественными, но и проявлениями аутоиммунных или инфекционных заболеваний.

Кроме того, результаты показало, что узлы размером от шести до восьми миллиметров встречаются у 11,1% людей старше 45 лет, причем вероятность их появления увеличивается с возрастом. Исследователи отметили, что в целом мужчины более склонны к появлению таких новообразований в легких, чем женщины.

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