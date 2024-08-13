Врач Коньков: в августе из-за непредсказуемости погоды легко простудиться

В августе жаркая погода днем может сменяться прохладой в вечерние часы. Из-за таких перепадов в этот период легко простудиться или подхватить вирусную инфекцию, рассказал доктор медицинских наук Александр Коньков в беседе с RT.

По словам специалиста, чтобы избежать ОРВИ, стоит одеваться по погоде и не пренебрегать теплой одеждой. Вечером с собой на прогулку лучше взять теплый свитер или ветровку. Также нежелательно купаться в холодной воде, особенно после пребывания на солнце.

Профилактикой простуды станут правильное питание с достаточным количеством овощей в рационе, полноценный сон и физические нагрузки, отметил врач.