Краснодарский врач Долгушкина предупредила о рисках долгого лежания на диване

Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Марина Долгушкина рассказала «Краснодарским известиям» о негативных последствиях длительного сидения и лежания. Даже у людей, занимающихся спортом, такие привычки могут повысить риск заболеваний.

В интервью медик объяснила, что «сидячее поведение» в медицине охватывает не только недостаток физической активности, но и время, проведенное сидя или лежа с минимальными энергозатратами. Сюда относится работа за компьютером, поездки на автомобиле, просмотр телевизора и чтение на диване.

По словам Долгушкиной, взрослые в развитых странах проводят в таком состоянии не менее половины времени бодрствования. Исследования связывают длительное сидение с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, метаболического синдрома и некоторых видов рака. Кроме того, оно может вызывать боли в спине, ухудшать психическое состояние и снижать когнитивные функции.

Единых рекомендаций по безопасной продолжительности лежания нет. Однако специалисты советуют ограничить малоподвижное время и увеличить физическую активность, если человек проводит сидя или лежа восемь и более часов в сутки. Рекомендуется 60–75 минут умеренной нагрузки в день или 150–300 минут в неделю.