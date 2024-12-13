Краснодарские аптеки сообщили о дефиците физраствора

В крупнейших аптечных сетях Краснодара пожаловались на дефицит физраствора. При этом в медучреждениях города таких проблем не наблюдается. Прояснить ситуацию попытались РИА «Новости» .

После опроса журналистами нескольких крупных аптечных сетей в регионе, выяснилось, что приобрести препарат можно лишь в паре десятков аптечных пунктов. При этом, во всем Краснодаре насчитывается их около тысячи. Представители некоторых сетей признались, что в ближайшее время не ожидают поставок препарата.

Помимо аптек, агентство обратилось в Минздрав Краснодарского края. Там журналистам ответили, что в государственных больницах никаких проблем с препаратом нет.

«В медорганизациях, подведомственных министерству здравоохранения, физраствор есть в достаточном количестве», — сказали в ведомстве.

Ранее башкирская компания обманула больных раком россиян на 99 миллионов рублей. В качестве лекарства фирма предлагала не прошедший испытаний препарат, от которого состояние больных только ухудшилось.