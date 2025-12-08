KP.RU: сочетание сельди под шубой с шампанским может вызвать изжогу и вздутие живота

За новогодним столом важно ответственно подойти к выбору блюд и напитков, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья. Сайт KP.RU перечислил несколько опасных комбинаций, которые стоит избегать.

Среди них — сельдь под шубой с шампанским. Такое сочетание может вызвать изжогу и вздутие живота из-за раздражающего воздействия соли и консервантов рыбы в сочетании с углекислым газом в шампанском. Рекомендуется подавать сельдь под шубой с водой без газа или сухим вином, написал Life.ru.

В список также вошло заливное с маринованными грибами. Возникает риск встретить бактерии Clostridium, вызывающие ботулизм. При употреблении заливного следует быть осторожным с маринованными грибами, тщательно проверять их качество и свежесть.

Оливье с майонезом и жирные мясные закуски могут оказать двойное воздействие на печень. Кроме того, майонез при комнатной температуре быстро становится благоприятной средой для размножения стафилококка. Рекомендуется разбавить меню салатами с йогуртовой заправкой, которая подавляет рост бактерий и способствует здоровому пищеварению.

Опасен также торт «Наполеон» с крепким алкоголем. Сочетание сахара, жира и спирта может негативно сказаться на поджелудочной железе. Рекомендуется употреблять торт за час до крепких напитков.