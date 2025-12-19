Косметолог Тучинская посоветовала RF-лифтинг и микротоковую терапию лица в зимний период

В преддверии новогодних праздников многие стремятся выглядеть безупречно. Мастера бьюти-индустрии поделились советами, как подготовить кожу к торжеству. Об этом сообщила «ТСН24» .

Основательница Студии эстетики лица Анастасия Тучинская подчеркивает: «Новый год — это не только время чудес, но и отличный повод позаботиться о себе. Однако важно понимать: подготовка к празднику у косметолога — это не спонтанное решение за два дня до 31 декабря, а четкий план, расписанный по дням».

Первый шаг — грамотный домашний уход. Косметолог проводит комплексный разбор и подбирает средства индивидуально. В зимний период важно интенсивное и грамотное увлажнение. Эффективны процедуры, такие как радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг) и микротоковая терапия лица. Они помогают улучшить тонус кожи, устранить морщины и отечность.

На помощь приходят процедуры, направленные на обновление и выравнивание тона. Химические и аппаратные пилинги устраняют шелушение и пигментные пятна.

Многоступенчатые уходовые процедуры с помощью средств проверенных брендов, например, Christina (Израиль), предлагают интенсивное питание и восстановление кожи.

Массаж становится идеальным решением для тех, у кого до праздника осталось мало времени. Уже после первого сеанса отмечается видимый результат: уходит отечность, подтягивается овал лица, появляется здоровое сияние.

Мастер массажа Наталья Немирович отмечает: «Массаж перед важным событием — это экспресс-зарядка как для кожи лица, так и для всего организма в целом».