Косметолог Овеян отметила опасность ношения бандажа от второго подбородка во время сна

Врач-косметолог Астрид Овеян в интервью радио Sputnik поделилась мнениями о пользе и возможном вреде специального бандажа от второго подбородка.

Доктор отметила, что для достижения эффекта от использования бандажа необходимо сочетать его ношение с занятиями йогой, правильным положением шеи и подбородка, а также массажем. Однако, по ее словам, не все бандажи, представленные на маркетплейсах, обеспечивают гарантированный результат.

Косметолог подчеркнула, что некоторые бандажи можно носить ограниченное время в течение дня, тогда как другие предполагают длительное использование. Последнее может быть опасно, особенно во время сна.

Овеян предупредила о возможных ухудшениях работы сердца, удушье и даже потере сознания при ношении бандажа во время сна. Кроме того, она отметила, что в легких случаях возможны раздражение, аллергическая реакция или акне.