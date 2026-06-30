Косметолог Мухина указала на важность наличия UV-фильтров с SPF не менее 30 в масле для загара

Косметолог Марият Мухина в комментарии NEWS.ru поделилась рекомендациями по выбору безопасного масла для загара. Она подчеркнула важность наличия UV-фильтров с SPF не менее 30 в составе средства.

По словам специалиста, в составе масла должны быть как органические, так и минеральные фильтры, а также масла-эмоленты, которые способствуют восстановлению кожи. Нейтральный pH и наличие молочной кислоты — тоже важные факторы при выборе средства.

Для кожи, склонной к акне, Мухина рекомендует выбирать продукты с пометкой «некомедогенно». Она также советует обращать внимание на наличие бронзаторов, гиалуроновой кислоты и витаминов А и Е в составе, отметил сайт KP.RU.

Косметолог предостерегла от использования средств с агрессивными консервантами, этанолом и сильными ароматизаторами. Перед применением масла она рекомендует проводить патч-тест на внутреннем сгибе локтя на срок до 48 часов.

Если появилась острая аллергия, Мухина советует немедленно смыть масло, принять антигистаминное средство и нанести успокаивающий крем, а также срочно обратиться к врачу.