Косметолог Егорова отметила, что улучшить состояние кожи перед Новым годом помогут RF-лифтинг и микротоковая терапия

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог и дерматовенеролог Татьяна Егорова рассказала «Москве 24» , что улучшить состояние кожи перед Новым годом помогут RF-лифтинг и микротоковая терапия.

По словам специалиста, многие женщины делают травмирующие процедуры, например, лазерные шлифовки или инъекции, которые могут вызвать побочные эффекты: отеки, синяки и корки на коже. Чистку лица рекомендуется проводить за 4–5 дней до мероприятия, чтобы кожа успела восстановиться.

Косметолог предупреждает, что перед праздниками не стоит делать травмирующие процедуры, если планируется выход в свет. «Единственное, что я посоветовала бы сделать, — безыгольчатый RF-лифтинг. Он способен дать быстрый эффект: уплотнить и подтянуть кожу, снять следы усталости и отечность», — отметила Егорова.

Также специалист рекомендует микротоковую терапию для легкого противоотечного и подтягивающего эффекта. Однако эти процедуры не подходят при обострении хронических кожных заболеваний и нарушении целостности эпидермиса.

Дома перед праздниками можно провести самомассаж кожи по массажным линиям на чистом лице без крема и масла. Это улучшит кровообращение и снимет отечность.

Увлажнить кожу и помочь косметике лучше ложиться поможет маска с гиалуроновой кислотой, но только если она не вызывает аллергических реакций.