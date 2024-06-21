На приграничных территориях России усилили контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в связи со вспышкой холеры в оккупированном ВСУ Херсоне. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Направлен экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации; усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация по стране в целом стабильная, а специалисты готовы к реагированию на любые случаи. В марте-апреле ведомство приняло все необходимые меры, чтобы не допустить риск распространения холеры на территории России.

О вспышке холеры в Херсоне сообщили представители российского подполья. По их данным, с симптомами этого заболевания госпитализировали около 100 человек. Администрация города, которую назначил киевский режим, пытается скрыть происходящее.