Около 100 человек в Херсоне госпитализировали с симптомами холеры. Назначенная киевским режимом администрация пыталась скрыть вспышку опасного заболевания, сообщил РИА «Новости» участник подпольного движения.

«В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались», — сказал он.

Большинство заболевших, по сведениям собеседника агентства, служили в Вооруженных силах Украины, однако уже появились первые случаи заражения мирных жителей. Подпольщик заявил, что власти побоялись посеять панику и выдали такое опасное заболевание, как холера, за брюшной тиф.

Источником заражения могла стать вода. В зоне риска оказались населенные пункты правобережья Днепра, в том числе Антоновка, Дачи, Садовое, Томина Балка, Белозерка, Днепровское и Кизомыс.

Патогены холеры нашли в украинских биолабораториях. «Известия» сообщили, что ВОЗ предупреждала об очень высоком риске распространения этого смертельного заболевания.