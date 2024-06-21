Массовую вспышку холеры в Херсоне выдали за брюшной тиф
РИА «Новости»: в Херсоне произошла вспышка холеры среди военных ВСУ
Около 100 человек в Херсоне госпитализировали с симптомами холеры. Назначенная киевским режимом администрация пыталась скрыть вспышку опасного заболевания, сообщил РИА «Новости» участник подпольного движения.
«В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались», — сказал он.
Большинство заболевших, по сведениям собеседника агентства, служили в Вооруженных силах Украины, однако уже появились первые случаи заражения мирных жителей. Подпольщик заявил, что власти побоялись посеять панику и выдали такое опасное заболевание, как холера, за брюшной тиф.
Источником заражения могла стать вода. В зоне риска оказались населенные пункты правобережья Днепра, в том числе Антоновка, Дачи, Садовое, Томина Балка, Белозерка, Днепровское и Кизомыс.
Патогены холеры нашли в украинских биолабораториях. «Известия» сообщили, что ВОЗ предупреждала об очень высоком риске распространения этого смертельного заболевания.