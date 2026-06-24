Конкурс «Лидер корпоративного донорства» стартовал в России

Всероссийский конкурс «Лидер корпоративного донорства» стартовал 15 июня. Его проводит с 2022 года Российский Красный Крест при поддержке Федерального медико-биологического агентства.

Ежегодно в конкурсе участвуют более 100 крупных компаний и представителей государственного сектора. Он состоит из нескольких номинаций, в том числе «Самая интересная история донора» и «Лучшая мотивационная программа». Цель — популяризация донорства крови и ее компонентов, а также костного мозга.

С 15 июня по 1 августа собираются заявки в региональные отделения РКК. По каждой номинации отбирается только одна заявка от региона. Их нужно отправить до 1 сентября включительно.

В сентябре организатор проверяет конкурсные работы, а в октябре начинает работу жюри, которое и объявляет победителей. Церемония награждения состоится в ноябре.