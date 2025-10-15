Комитет Госдумы поддержал изменения в закон об ОМС

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, по которому трудовые мигранты получат право на полис ОМС, только когда накопят пять лет страхового стажа вместо нынешних трех. Об этом сообщил РИА «Новости» глава комитета Сергей Леонов.

Социальный фонд должен будет информировать об изменениях в статусе трудовых мигрантов не позднее, чем через сутки.

Кроме того, согласно поправкам, главы регионов смогут исключать страховые организации из системы ОМС. По словам депутата, это заставит страховщиков лучше выполнять обязанности.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минздрав призвал ввести дополнительный скрининг для иностранцев, лиц без гражданства и беженцев на гепатиты B и C.