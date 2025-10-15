Мигрантов начнут проверять на гепатиты В и С

«Ведомости»: мигрантов обяжут сдавать анализы на гепатиты В и С

Минздрав призвал ввести обязательный дополнительный скрининг для иностранцев, лиц без гражданства и беженцев на гепатиты В и С. Об этом сообщили «Ведомости» .

Мигрантов обяжут сдавать анализы на наличие острых гепатитов, а также хронических вирусных гепатитов В и С. Изменения введут ради совершенствования организационных основ и порядка проведения медосвидетельствования.

Анализы придется сдавать иностранцам, которые хотят получить разрешение на работу, временное проживание или вид на жительство. Медосвидетельствование необходимо проходить в течение 30 календарных дней со дня въезда.

Ранее МВД аннулировало почти три тысячи приобретенных российских гражданств. Мигрантов лишили паспортов России из-за совершенных преступлений, а также из-за неисполнения обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что механизм лишения гражданства позволяет повысить эффективность борьбы с иностранцами, которые своими действиями создают риски для безопасности.