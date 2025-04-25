Клещи в Москве облюбовали пять парков

В Москве специалисты нашли зараженных боррелезом клещей. Насекомые присасывались к людям в парках и за городом, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

К врачам обратились москвичи, чаще всего покусанные при выезде за пределы столицы. В некоторых случаях клещи присосались в парках Сокольники, Лосиный остров, Измайлово, Кусково и Серебряный бор. Пострадавшие принесли на анализ 421 насекомого, из них 38 оказались инфицированы боррелиями.

С начала сезона специалисты Роспотребнадзора исследовали 1036 клещей и ни разу не выявили вирус клещевого энцефалита. Для Москвы эта болезнь не характерна, каждый год встречаются лишь завозные случаи. Для профилактики в учреждениях депздрава можно сделать бесплатную прививку.

В России существует страховка на лечение после укуса клеща. Роскачество подсказало, на что обратить внимание при ее оформлении.