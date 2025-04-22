Врач Изюмов посоветовал привиться весной от бешенства и энцефалита

Терапевт и гериатр Андрей Изюмов рассказал, какую профилактическую вакцинацию необходимо запланировать на весенний период. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Медик обратил внимание на прививку от столбняка. Инфекция распространяется через почву и проникает в организм через мелкие травмы и царапины. Особенно уязвимы люди, занимающиеся земледелием, включая садоводов и владельцев дачных участков, добавили «Известия».

«Также нужно вакцинироваться от клещевого энцефалита. Заболевание передается через укус клеща. Причем опасность может поджидать где угодно, даже в городах, где ежегодно проводится обработка зеленых зон от этих насекомых», — предупредил эксперт.

Еще одной обязательной мерой является прививка от бешенства. Как пояснил доктор, болезнь передается через укусы зверей, а также употребление продуктов животного происхождения.