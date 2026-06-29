Клео.ру: отеки могут возникать не только из-за заболеваний, но и по бытовым причинам

Отеки летом становятся проблемой для многих из-за жары. Сосуды расширяются, чтобы отвести тепло, и жидкость просачивается в ткани. Клео.ру рассказал, как бороться с отеками, когда нужно обратиться к врачу и какие методы могут навредить.

Отеки могут возникать не только из-за заболеваний, но и по бытовым причинам. Жара приводит к расширению сосудов и увеличению проницаемости капилляров, что способствует задержке жидкости в тканях. Долгая неподвижность также может вызвать отеки из-за застоя крови в венах.

У женщин отеки могут быть связаны с уровнем прогестерона после овуляции. Побочным эффектом некоторых лекарств, таких как блокаторы кальциевых каналов, также могут быть отеки, написал «Ридус».

Что действительно помогает от отеков: — Компрессионный трикотаж предотвращает вечерний отек. — Движение и работа икроножных мышц улучшают венозный отток. — Поднятие ног выше уровня сердца улучшает отток за счет гравитации. — Умеренное потребление соли помогает избежать задержки жидкости.

Не рекомендуется использовать мочегонные средства без назначения врача, так как они могут привести к потере минералов, необходимых сердцу и мышцам. Слабительные также не помогут, а могут вызвать диарею и потерю минералов. Тепловые процедуры противопоказаны, так как они расширяют сосуды и усиливают отек. Ограничение жидкости бессмысленно, так как организм начнет задерживать ее еще сильнее.