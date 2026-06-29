Клео.ру: Американское управление FDA порекомендовало не превышать 400 мг кофеина в день

На полках магазинов становится все больше сладостей и снеков с кофеином. Издание Клео.ру рассказало, почему бренды добавляют бодрящий ингредиент в шоколад, леденцы и снеки.

На выставке Sweets and Snacks Expo 2026 было отмечено, что кофейные вкусы и кофеин все чаще встречаются в сладостях и снеках. Среди примеров — Hershey’s Affogato bar, Snak Club Espresso Martini Mix и леденцы Alert Pop без сахара, в одной порции которых заявлено 35–42,5 мг кофеина.

Такой подход работает благодаря маркетинговой уловке: кофе ассоциируется с работой, городским ритмом и собранностью, но при этом подается как удовольствие. В социальных сетях такие продукты находят дополнительное распространение, поскольку идеально подходят для коротких роликов, написал «Ридус».

Однако не все так просто. Кофеин может накапливаться в организме, и к концу дня сумма может подойти к нежелательной границе. Американское управление FDA рекомендует не превышать 400 мг кофеина в день для большинства здоровых взрослых, хотя чувствительность к кофеину у всех разная. Беременным женщинам советуют ограничить потребление до 200 мг в день, а детям до 12 лет лучше избегать продуктов с кофеином.

Покупателям стоит внимательно читать этикетки и учитывать общее количество кофеина, поступающего из разных источников, таких как чай, матча, какао, кола, энергетики и шоколад.