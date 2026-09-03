«Класс не имеет значения». Педиатр рассказал, сколько должен весить школьный рюкзак, чтобы не нанести вред ребенку

С началом нового учебного года у родителей нередко возникает вопрос: не навредит ли здоровью ребенка тяжелый портфель с учебниками и тетрадями? Врач-педиатр Юлия Сиверцова в беседе с 360.ru рассказала, как вычислить критический вес рюкзака для ребенка любого возраста.

Эксперт подчеркнула, что не стоит ориентировать на возраст ребенка или на то, в какой класс он ходит. Универсальной цифры для каждого класса не существует. Главный критерий при выборе нагрузки — это физические данные самого школьника.

«Мы прекрасно понимаем, что и в первом, и в пятом классе вес детей может быть абсолютно разным, так же, как и рост. Поэтому класс не имеет значения. Педиатры, как правило, стараются рекомендовать следующее: вес рюкзака не более 10% от веса самого ребенка», — отметила педиатр.

Это значит, что если один первоклассник весит, например, 20 килограммов, а другой — 25, то безвредный вес их ранцев будет отличаться.

Тем не менее, для удобства родителей врач привела примерные цифры для ребенка со среднестатистическими данными.

«Если говорить среднестатистически, то для первого класса вес рюкзака с содержимым — где-то 1,5 килограмма, а для ученика пятого класса — где-то 2,5 килограмма. Это если учитывать, что сам пустой рюкзак весит где-то в среднем граммов 700. Но лучше ориентироваться от веса ребенка», — объяснила Юлия Сиверцова.

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