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    «Не конец света». Как успокоить школьника перед началом нового учебного года

    Психолог Покусаева: дети перед школой чаще всего нервничают из-за родителей

    Фото: РИА «Новости»

    Каждый третий российский школьник волнуется перед наступлением нового учебного года, а каждый четвертый испытывает тревогу по этому поводу. Как минимизировать стресс перед и сделать так, чтобы дети не нервничали перед началом учебного года, 360.ru рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

    Плохие оценки и ожидания родителей

    Специалист отметила, что школьникам не всегда просто после длительных каникул настроиться на школьные будни. Детям требуется адаптация, которая занимает в среднем месяц-полтора.

    «Нервничают чаще всего дети из-за ожиданий родителей. <…> Всю тревогу, страх — это все дают родители. Ну, еще учителя тоже, конечно, подогревают», — рассказала психолог.

    Фото: РИА «Новости»

    Детей пугают «плохими» последствиями, если они не сдадут экзамен или не сделают какую-то важную работу. Важно показать ребенку, что плохие оценки не показатель того, что с ним случится что-то плохое.

    «Важно говорить ребенку, что „ты учишься, ты можешь ошибаться, у тебя могут быть плохие оценки. Главное, чтобы ты их исправлял и старался двигаться дальше, а не зацикливался на плохих оценках“», — пояснила Покусаева.

    Новый этап или дополнительный стресс

    По словам психолога, даже не сданный ЕГЭ — это не приговор. Экзамен можно пересдать, или вообще перенести поступление в вуз или колледж на год. Она привела в пример опыт других стран, где дети зачастую после школы идут в волонтеры, работать или путешествовать.

    Не обязательно сразу после школы стремиться поступать куда-то. Иногда нужно время, чтобы сделать правильный выбор.

    Олеся Покусаева

    психолог

    Она отметила, что много выпускников поступают в вузы под давлением родителей, а потом понимают, что не хотят учиться по этой специальности.

    «Поэтому ЕГЭ, если даже оно сдано неудачно, это не конец света. Важно поддерживать ребенка и говорить родителям, что мы справимся с тобой, с любой ситуацией. Мы тебя любим в любой ситуации», — отметила психолог.

    Лайфхаки для родителей

    Специалист рассказала несколько правил, следуя которым можно минимизировать стресс перед началом нового учебного года у школьников. Причем у разных возрастных категорий они отличаются.

    «Первоклассники, если честно, нервничают редко, только если это очень тревожные родители, потому что дети еще не знают, что их ждет. И если им давать позитивную картинку мира, что у вас там будут новые друзья, будут новые какие-то знания, интересные люди будут появляться, то у ребенка и тревожности такой не будет», — поделилась Покусаева.

    Фото: РИА «Новости»

    Подростки уже знают, что их ждет, поэтому у них из чувств превалирует разочарование. Им важно дать что-то, что будет помогать, — спорт, увлечения. Выпускникам нужно обозначить, что экзамены — это важно, но важнее его самочувствие и настроение.

    «Очень часто подростки уже закрываются и родителям не сообщают то, что происходит в школе», — добавила психолог.

    Ребенку необходимо дать понять, что школа — это неизбежно. Хотя можно менять класс, школу, методы и формы получения образования. Сейчас существует множество вариантов, как получить образование комфортно для ребенка, подчеркнула психолог.