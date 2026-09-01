Сегодня 04:50 «Не конец света». Как успокоить школьника перед началом нового учебного года Психолог Покусаева: дети перед школой чаще всего нервничают из-за родителей Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Каждый третий российский школьник волнуется перед наступлением нового учебного года, а каждый четвертый испытывает тревогу по этому поводу. Как минимизировать стресс перед и сделать так, чтобы дети не нервничали перед началом учебного года, 360.ru рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

Плохие оценки и ожидания родителей Специалист отметила, что школьникам не всегда просто после длительных каникул настроиться на школьные будни. Детям требуется адаптация, которая занимает в среднем месяц-полтора. «Нервничают чаще всего дети из-за ожиданий родителей. <…> Всю тревогу, страх — это все дают родители. Ну, еще учителя тоже, конечно, подогревают», — рассказала психолог.

Фото: РИА «Новости»

Детей пугают «плохими» последствиями, если они не сдадут экзамен или не сделают какую-то важную работу. Важно показать ребенку, что плохие оценки не показатель того, что с ним случится что-то плохое. «Важно говорить ребенку, что „ты учишься, ты можешь ошибаться, у тебя могут быть плохие оценки. Главное, чтобы ты их исправлял и старался двигаться дальше, а не зацикливался на плохих оценках“», — пояснила Покусаева. Новый этап или дополнительный стресс По словам психолога, даже не сданный ЕГЭ — это не приговор. Экзамен можно пересдать, или вообще перенести поступление в вуз или колледж на год. Она привела в пример опыт других стран, где дети зачастую после школы идут в волонтеры, работать или путешествовать.

Не обязательно сразу после школы стремиться поступать куда-то. Иногда нужно время, чтобы сделать правильный выбор. Олеся Покусаева психолог

Она отметила, что много выпускников поступают в вузы под давлением родителей, а потом понимают, что не хотят учиться по этой специальности. «Поэтому ЕГЭ, если даже оно сдано неудачно, это не конец света. Важно поддерживать ребенка и говорить родителям, что мы справимся с тобой, с любой ситуацией. Мы тебя любим в любой ситуации», — отметила психолог. Лайфхаки для родителей Специалист рассказала несколько правил, следуя которым можно минимизировать стресс перед началом нового учебного года у школьников. Причем у разных возрастных категорий они отличаются. «Первоклассники, если честно, нервничают редко, только если это очень тревожные родители, потому что дети еще не знают, что их ждет. И если им давать позитивную картинку мира, что у вас там будут новые друзья, будут новые какие-то знания, интересные люди будут появляться, то у ребенка и тревожности такой не будет», — поделилась Покусаева.

Фото: РИА «Новости»