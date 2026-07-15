Киста разрушила часть челюсти жителя Свердловской области

Жителю Свердловской области врачи удалили кисту, из-за которой у него частично разрушилась челюсть. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина обратился в больницу после того, как рот уже практически перестал открываться. Обследование показало, что патологическое образование постепенно увеличивалось и вытесняло костную ткань. Кость рассасывалась под давлением, а освободившееся пространство занимала киста.

«Мужчина и не подозревал, что ежеминутно рискует получить перелом челюсти даже от незначительной нагрузки на зубы», — рассказали врачи.

Во время операции специалисты удалили зуб мудрости и очистили пораженную область от содержимого образования. Чтобы предотвратить повторное скопление жидкости, медики установили специальную трубку.

Они предупредили, что восстановление поврежденных тканей потребует времени. Полностью восстановить челюсть, по предварительной оценке, удастся примерно за два года.

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