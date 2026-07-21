Кинолог Голубев рассказал, как распознать диабет у собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил, что собаки тоже болеют сахарным диабетом, но при ранней диагностике и правильном лечении могут жить долго, передает RT .

Голубев рассказал, что сахарный диабет у собак считается серьезным, но контролируемым заболеванием.

Он пояснил, что при диабете, особенно первого типа, поджелудочная железа вырабатывает слишком мало инсулина или не вырабатывает его совсем. По его словам, частой причиной становится аутоиммунная реакция, при которой организм разрушает собственные клетки поджелудочной железы.

Голубев добавил, что заболевание также могут спровоцировать хронический панкреатит, лишний вес, генетическая предрасположенность, гормональные изменения и осложнения после других болезней.

Специалист отметил, что ранняя диагностика улучшает прогноз. Он посоветовал владельцам следить за питанием собаки, не допускать лишнего веса, не злоупотреблять лакомствами и поддерживать физическую активность с учетом породы и состояния здоровья.

Среди ранних, но необязательных симптомов диабета Голубев назвал повышенную жажду и обильное мочеиспускание.