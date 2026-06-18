Кинолог Голубев предупредил об опасности укусов комаров для собак
Укус комара может стать причиной развития дирофиляриоза, опасного заболевания для собак, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Специалиста процитировал RT.
По словам Голубева, для человека дирофиляриоз не представляет угрозы, но для собак это заболевание может быть смертельным. Симптомы болезни, такие как кашель, одышка и потеря веса, проявляются не сразу, и к моменту их появления заболевание часто принимает серьезный характер.
Голубев отметил, что ситуация с дирофиляриозом в России варьируется в зависимости от региона, при этом в южных областях заболевание встречается чаще. Особую группу риска составляют собаки, которые живут или содержатся на улице.
Основным методом защиты является регулярная комплексная обработка: таблетки или комбинированные капли в качестве основного способа и специальные репелленты как дополнительные меры, например, в сезон активности комаров или при поездках с собакой в лес. Ошейник также может использоваться как дополнительная, но не основная защита.
Дирофиляриоз поддается лечению, однако процесс это долгий и сложный, требующий постоянного наблюдения у ветеринара.