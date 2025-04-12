«Кетчунез» опасен. Диетолог запретил смешивать популярные соусы

Майонез и кетчуп по отдельности вредны для здоровья, а вместе могут быть и вовсе опасны. Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева сообщила «Радио 1» , что эти соусы слишком сладкие и калорийные.

«В одном много сахара и соли, в другом — много калорий. Полезности в этом нет никакой», — сказала она.

Диетолог заявила, что в одной столовой ложке кетчупа из-за большого количества добавленного сахара могут быть до четырех граммов углеводов. Она посоветовала обращать внимание на состав соуса — чем меньше ингредиентов, тем ниже калорийность.

Полезный томатный соус, по словам Черняевой, можно сделать самостоятельно. Для этого нужно снять с помидоров шкурку, натереть мякоть на терке и обжарить с добавлением специй, вроде базилика и чеснока.

Если сахар вреден для фигуры, то соль — для почек. Врач-нефролог Данила Пыриков назвал три ошибки в питании, которые люди совершают каждый день.