Казанские врачи провели уникальную операцию и спасли пенсионерку от инфаркта и инсульта

Казанские врачи клинической больницы № 7 провели уникальную операцию на работающем сердце и сосудах шеи. Медикам удалось спасти пациентку от инфаркта и инсульта. Об этом агентству «Татар-информ» рассказали в пресс-службе учреждения.

В больницу привезли 79-летнюю пенсионерку с нестабильной стенокардией. У женщины мог случиться инфаркт миокарда. Во время обследования врачи выяснили, что атеросклеротические бляшки почти закупорили как коронарную артерию, ведущую к сердцу, так и магистральный сосуд шеи, который обеспечивает мозг кровоснабжением.

«Самое страшное, что поражение обоих сосудов было критическим. То есть одновременно могли полностью закупориться и сосуд, ведущий к мозгу, спровоцировав инсульт, и сосуд, ведущий к сердцу, что привело бы к инфаркту», — заявили медики.

Специалисты решили спасать в первую очередь сердце и мозг. Для этого потребовалась одномоментная операция. Сначала хирурги удалили из шейного сосуда бляшку, из-за которой он сильно сузился. Потом врачи произвели коронарное шунтирование — «вшили» в систему кровообращения новые сосуды в обход закупоренных.

Уникальным в операции стало то, что медики не выключали сердце из кровообращения. Обычно при таких вмешательствах сердце останавливают, но в этом случае было нельзя из-за возраста пациентки.

По словам врачей, таких операций в Татарстане еще не проводили. Очень трудную процедуру сделали за три часа 35 минут. За работой были заведующий сердечно-сосудистой хирургией № 2 Роман Бугров, три анестезиолога-реаниматолога, два хирурга и операционная сестра.

«Сейчас пациентка уже идет на поправку, сама ходит по отделению и благодарит наших медиков», — отметили в медучреждении.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли шестилетнюю пациентку с врожденной патологией сердца. Недуг мог привезти к тромбозу или сердечной недостаточности.