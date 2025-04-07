Ребенка с редкой аномалией сердца спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли шестилетнюю девочку с врожденной патологией сердца. Особенность могла привести к тромбозу, инсульту или сердечной недостаточности.

Медики обследовали ребенка и выявили три отверстия в перегородке между предсердиями. Патология затрудняла установку специального устройства, которое способно нивелировать дефект.

Эндоваскулярное вмешательство провела команда, состоявшая из кардиологов, кардиохирургов и рентгенхирургов.

«Благодаря этой методике мы избежали сложной операции на открытом сердце, сократили время восстановления и снизили риск осложнений», — пояснил врач Михаил Комиссаров.

Вмешательство прошло успешно. Девочку уже выписали.