Кашель разорвал американцу яичко

У жителя США в результате сильного кашля на фоне развивающейся сердечной недостаточности лопнуло яичико. Об этом сообщил журнал Cureus .

В неотложное отделение с жалобами на внезапно возникшие боль и отек паха и мошонки справа поступил 68-летний мужчина. Симптомы возникли за три часа до обращения к врачам после приступа кашля и постоянно усиливались.

Также пациент заявил об одышке при физической нагрузке и преходящей боли с левой стороны грудной клетки. Врачи выявили кровоизлияние, признаки инфаркта миокарда.

Судя по всему, на фоне изношенности сосудов и сопутствующих заболеваний возникло высокое давление, что при кашле привело к столь необычной травме, впервые задокументированной в истории медицины.

Лопнувшее яичко выглядело нежизнеспособным, поэтому медики приняли решение о его удалении. Также врачи наложили швы для остановки внутреннего кровотечения. После четырех дней в отделении интенсивной терапии и еще недели в обычном отделении пациента выписали домой.

Ранее мужчина столкнулся с тяжелыми осложнениями после инъекции силикона в пенис.