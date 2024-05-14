Кардиологи из США выделили три самых полезных для сердца фрукта | 360°

14 мая 2024, 04:15
Кардиологи из США выделили три самых полезных для сердца фрукта
Parade: кардиологи считают яблоки, груши и вишню самыми полезными для сердца
Американские врачи-кардиологи выделили три растительных продукта, по их мнению, наиболее полезных для сердца. Об этом рассказало издание Parade.
Доктор Дипак Вивек отметила, что в яблоках содержится много антиоксидантов, витаминов группы С и калия. Яблоки обладают низким гликемическим индексом и могут минимизировать риск развития диабета второго типа.
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Доктор Дженнифер Миерес рассказала о полезных свойствах груши и вишни. Эти растительные продукты снижают давление и уровень холестерина в крови, благодаря чему сокращаются риски развития сердечных заболеваний.
Диетолог Сара Брюэр рекомендовала людям с гипертонией включить в свой рацион гранатовый сок. Он помогает снижать артериальное давление.
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