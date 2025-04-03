Кардиолог Золотарева: курение и стрессы — главные факторы риска инфаркта

Курение, вейпинг, стрессы и нездоровое питание значительно повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила «Известиям» врач-кардиолог Наталия Золотарева.

По словам доктора, курильщиков риск инфаркта в два-четыре раза выше, чем у некурящих, а вейпы, вопреки мифам, содержат токсины, нарушающие работу сосудов.

Избыток жирной пищи, сладостей и соли ведет к ожирению и атеросклерозу, подчеркнула специалист. Сидячий образ жизни ухудшает состояние сосудов, а стресс и недостаток сна усиливают нагрузку на сердце.

Даже небольшие дозы алкоголя негативно влияют на сердечную мышцу. Контроль хронических болезней, таких как диабет, помогает снизить риск инфаркта вдвое, подчеркнула Золотарева.

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