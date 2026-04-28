Кардиолог Вечтомов назвал повышенное давление возможной причиной шума в ушах

Шум в ушах, известный как тиннитус, является распространенной проблемой среди пациентов и может быть вызван различными факторами — от незначительных нарушений слуха до серьезных заболеваний. Об этом сообщил терапевт Сергей Вечтомов в беседе с Life.ru .

По его словам, одной из основных причин шума в ушах являются заболевания уха, такие как накопление серы, воспаление или повреждение слухового нерва.

Некоторые лекарства, такие как антибиотики, противовоспалительные средства и диуретики, могут оказывать побочное влияние на слуховой аппарат и вызывать шум в ушах.

Также специалист предупредил, что сосудистые проблемы, такие как повышенное давление, атеросклероз или нарушения со стороны вен и артерий, могут вызывать пульсирующий шум, который ощущается синхронно с сердечным ритмом.