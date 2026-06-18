Кардиолог Васильев объяснил, что сердечная боль часто носит жгучий и давящий характер

Боль в груди не всегда сигнализирует о проблемах с сердцем. Чтобы вовремя распознать сердечный приступ и не перепутать его с другими состояниями, важно знать основные маркеры сердечной боли. Подробнее рассказал кардиолог Сергей Васильев, передала «Вечерняя Москва» .

По словам врача, при стенокардии боль обычно сосредоточена за грудиной, реже — чуть правее или левее. Иногда она может отдавать в шею, левую руку или под лопатку.

Кроме того, сердечная боль часто носит жгучий, давящий характер. Колющая или ноющая боль скорее указывает на невралгию.

Специалист также объяснил, что ишемические боли миокарда обычно длятся от 20 минут и более. Кратковременная боль, которая длится несколько секунд, скорее всего, не связана с сердцем.