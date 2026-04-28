Кардиолог Утин предупредил о бессимптомном развитии сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания часто развиваются бессимптомно, и человек может не подозревать о наличии серьезных проблем. Даже у людей, ведущих здоровый образ жизни, могут случаться «внезапные» сердечные смерти из-за скрытой гипертонии или других факторов риска. Об этом рассказал кардиолог Алексей Утин в беседе с сайтом «Сноб» .

По словам врача, гипертоническая болезнь является основным фактором преждевременной смерти и инвалидизации. В России 40% взрослого населения страдают от повышенного давления, а у 59% выявлен повышенный уровень общего холестерина. Кроме того, у каждого пятого человека повышен липопротеин (а), что также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Утин подчеркнул, что многие люди не занимаются профилактикой, несмотря на доступность информации и мер по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний. Среди гипертоников-мужчин в России только 14% достигают целевых значений по давлению, хотя это несложно при соблюдении рекомендаций врача.