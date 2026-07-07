Кардиолог Трушкина отнесла головокружение к признакам патологической тахикардии

Кардиолог Ольга Трушкина перечислила признаки патологической тахикардии. Об этом сообщило Здоровье Mail .

По словам специалиста, ускоренный пульс не всегда требует немедленного обращения к врачу. Частота сердечных сокращений и артериальное давление могут временно повышаться из-за физических нагрузок, стресса, употребления кофе, курения, повышенной температуры или приема некоторых лекарств.

К настораживающим симптомам, сопровождающим тахикардию, можно отнести боль и дискомфорт в груди, одышку, головокружение, предобморочное или обморочное состояние, резкое снижение артериального давления, отеки ног.

Факторы риска развития опасных тахиаритмий включают повышенное артериальное давление, пожилой возраст, отягощенный семейный анамнез и сердечно-сосудистые заболевания.