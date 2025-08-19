Кардиолог Симонова предупредила, что поздний ужин ухудшает качество сна

Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова в беседе с URA.RU предупредила о негативном влиянии позднего приема пищи на качество сна и общее самочувствие.

Специалист отметила, что употребление еды перед сном может вызвать проблемы с засыпанием и ухудшить восстановление организма ночью.

«Если лечь спать с полным желудком, то могут возникнуть дискомфорт и тяжесть в животе, изжога, а также переваривание пищи требует энергии — все это мешает организму погрузиться в глубокий сон», — заявила Симонова.

По словам доктора, после приема пищи уровень инсулина в крови повышается, что подавляет выработку мелатонина и затрудняет процесс засыпания. Врач посоветовала выбирать легкие продукты, если перед сном появилось чувство голода, — нежирный творог, йогурт без сахара, яйцо, овощи или цельнозерновой хлеб. Последний прием пищи лучше планировать за два часа до отхода ко сну.