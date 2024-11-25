Кардиолог Рудоманов заявил, что ноющая боль в груди может быть признаком гастрита

Болевые синдромы в области груди не всегда указывают на наличие сердечных заболеваний. Зачастую они могут быть проявлениями хронических болезней позвоночника, патологий пищеварительной системы, а также указывать на заболевания бронхолегочной системы или защемление нерва. Об этом рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Олег Рудоманов.

Так, по словам доктора, болью в груди могут сопровождаться межреберная невралгия, остеохондроз и воспаления в пищеводе или легких. При гастрите боль имеет ноющий и тупой характер, сходный с распиранием изнутри. Чаще всего болевой синдром связан с приемом пищи, подчеркнул Рудоманов.

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