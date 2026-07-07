Кардиолог Рогачев назвал шум в ушах неочевидным признаком повышенного холестерина

Врач-кардиолог Александр Рогачев из Красногорской клинической больницы сообщил NEWS.ru , что шум в ушах и головокружение могут указывать на повышенный уровень холестерина в крови.

Повышенный уровень холестерина часто не проявляется годами, но может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Есть несколько необычных, но клинически обоснованных симптомов этого состояния. Среди них — желтоватые отложения на веках, которые представляют собой скопления липидов под кожей и могут быть связаны с нарушением липидного обмена.

Также при высоком уровне холестерина могут возникать боли или усталость в икроножных мышцах при ходьбе, которые проходят после отдыха. Это может быть проявлением атеросклероза артерий нижних конечностей. Кроме того, у мужчин иногда наблюдается эректильная дисфункция, которая в некоторых случаях становится одним из ранних признаков поражения сосудов.