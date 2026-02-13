Medical Xpress: позитивные эмоции могут укрепить здоровье сердца

Сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркт, часто воспринимаются как неожиданные события, однако определенные поведенческие факторы значительно увеличивают их вероятность. Девять ключевых факторов риска напрямую связаны с повседневными привычками человека, сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

«В идеальном мире люди следили бы за всеми девятью факторами риска, но реалистичнее начать с одного и улучшить его», — отметил доктор медицинских наук, кардиолог из Колумбийского университета Эндрю Эйнштейн.

Он подчеркнул важность каждого положительного изменения для здоровья сердца и профилактики других заболеваний, включая рак. Позитивный настрой и радость могут усилить усилия по улучшению здоровья. Исследования подтверждают, что счастье и смех благоприятно влияют не только на сердце, но и на общее состояние организма.

Счастье связано с более здоровым питанием, активным образом жизни и другими полезными привычками. Даже в условиях стресса, который повышает риск инфаркта, важно находить способы справляться с ним. Снижение стресса, правильное питание, отказ от табака и физическая активность способствуют здоровью эндотелия — слоя клеток, выстилающего артерии и вены. Это улучшает кровообращение и снижает риск образования тромбов и бляшек.

Ученые утверждают, что радость и смех улучшают функцию эндотелия, стимулируя выделение оксида азота, который расслабляет стенки кровеносных сосудов и улучшает кровоток. Также они снижают уровень стресса и воспаления в артериях, повышают уровень «хорошего» холестерина и улучшают настроение.

Специалисты рекомендуют включать в повседневную жизнь активности, которые приносят положительные эмоции, чтобы укрепить здоровье сердца. Даже простые радости, такие как прогулка по живописным местам или встреча с друзьями, могут принести пользу.