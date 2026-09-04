Кардиолог рассказал о лучшем типе питания при гипертонии

Кардиолог Абельян: при гипертонии нужно есть меньше соленого и больше калия

Одну из ключевых ролей в лечении гипертонии играет правильное питание. Об этом рассказал кардиолог Хосе Абельян, его слова передало издание Deia .

Врач отметил, что лучшей диетой является DASH-диета, разработанная специально для профилактики и лечения гипертонии. Людям с высоким давлением нужно меньше употреблять соли и увеличить количество продуктов, богатых калием. Также немаловажно достаточное количество качественного белка.

«Так вы улучшите защиту артериального давления, не теряя при этом уже имеющихся преимуществ для сердечно-сосудистой системы», — добавил Абельян.

В борьбе с атеросклерозом и гипертонией может помочь клюква и брусника. Проантоцианидины и флавонолы, содержащиеся в ягодах, действуют как антиоксиданты и защищают липиды в крови от окисления, предотвращая их налипание на стенки сосудов.