Кардиолог рассказал, как не умереть от жары летом

Кардиолог Лазаренко: в жару надо отказаться от жирной пищи и кофе

Высокие температуры не только изматывают, но и грозят серьезными проблемами со здоровьем. Например, риск сердечного приступа в жару увеличивается в два раза. Врач-кардиолог Галина Лазаренко рассказала «Парламентской газете» , как не стать жертвой аномальной погоды.

По словам врача, из-за потери жидкости в жару может начаться аритмия — нарушение сердечного ритма. Чтобы не допустить обезвоживания, она порекомендовала пить больше воды, 30-35 миллилитров на килограмм веса. Также она призвала отказаться от кофе, алкоголя, так как они вызывают обезвоживание.

В жаркую погоду стоит уделить внимание своему рациону: исключить жирную и жареную пищу, сделать упор на овощи, салаты, рыбу и фрукты.

Кроме того, Лазаренко рекомендовала ограничить физические нагрузки на улице. Активность при высокой температуре может увеличить риск сердечного приступа.

Ранее врач-терапевт Александра Зыкова рассказала, что жаркая погода повышает риск осложнения сердечно-сосудистых заболеваний.