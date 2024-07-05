Терапевт Зыкова рассказала, что жаркая погода повышает риски осложнений болезней сердца
Врач-терапевт Александра Зыкова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что жара выше +26 градусов значительно повышает риски осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.
Медик отметила, что в жару повышается вязкость крови, что может влиять на систему свертывания.
«Усиленное потоотделение способствует развитию электролитных расстройств», — процитировал сайт kp.ru Зыкову.
Терапевт призвала пациентов с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом проявлять особое внимание к своему здоровью в жаркую погоду.
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