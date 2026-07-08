Кардиолог Пронин заявил, что отказ от курения и средиземноморская диета помогут сохранить здоровье сосудов без лекарств

Врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением ФЦМН ФМБА высшей категории Андрей Пронин в интервью KP.RU поделился рекомендациями по профилактике старения сосудов без применения медикаментов.
Доктор призвал отказаться от употребления термина «сосудистый возраст» и подчеркнул важность соблюдения простых правил для сохранения здоровья сосудов.
Среди рекомендаций эксперта — нормальный сон, баланс труда и отдыха, отказ от курения и переход на средиземноморский тип питания, который включает овощи, рыбу, клетчатку вместо красного мяса. Также обязательным условием является ежегодный профосмотр.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте