Кардиолог предупредил о заболевании, унесшем жизнь Пиманова

Острый инфаркт миокарда может развиться стремительно, однако чаще ему предшествуют косвенные симптомы, на которые важно вовремя обратить внимание. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru aif.ru.

«Острый инфаркт миокарда — это остро возникший некроз участка сердечной мышцы, который впоследствии утрачивает способность выполнять сократительную функцию. Иными словами, это прижизненный некроз миокарда», — объяснил Кондрахин.

Он отметил, что к развитию такого состояния могут приводить разные причины, включая атеросклероз, тромбоз, тромбоэмболию, а также осложнения после инфекций, в том числе гриппа и COVID-19.

«Вариантов развития инфаркта очень много <…> К сожалению, инфаркт миокарда нередко оказывается фатальным, поскольку исход напрямую зависит от объема пораженной мышцы», — сказал кардиолог.

Среди возможных признаков врач назвал одышку, колющие или давящие боли в области сердца, особенно за грудиной. При этом он подчеркнул, что даже такие симптомы не всегда позволяют сразу точно определить инфаркт, поэтому при любой боли в грудной клетке необходимо обращаться к врачу.

Кардиолог добавил, что иногда инфаркт возникает внезапно — даже у людей без хронических заболеваний сердца. Спровоцировать его могут сильное перенапряжение или высокая нагрузка.

Вчера остановилось сердце известного телеведущего Алексея Пиманова. По словам его супруги Ольги Погодиной причиной смерти режиссера стал инфаркт миокарда.