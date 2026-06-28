Похудеть не поможет. Какие утверждения о кофе оказались мифом
Вокруг кофе всегда ходит много мифов, причем многие из них уже плотно укоренились в массовом сознании. Оказалось, что выпитый вечером ароматный напиток действительно может не давать уснуть ночью, но только некоторым людям.
Эффекты есть, но временные
Директор по маркетингу сети кофеен «Кофелайк» Елена Ульянова в беседе с Газета.ru опровергла распространенные мифы о кофе. По ее словам, многое зависит от особенностей организма, образа жизни и количества выпитого напитка.
«Кофеин обладает бодрящим эффектом, но его активное действие постепенно снижается и обычно проходит через три-четыре часа. Если день был насыщенным, влияние чашки кофе на способность быстро уснуть может оказаться минимальным», — подчеркнула она.
Эксперт обратила внимание, что отказаться от вечерних кофейных ритуалов стоит только тем, кто особо чувствителен к кофеину.
Также она посоветовала не рассчитывать на волшебный эффект людям, надеющимся похудеть благодаря напитку. По ее словам, кофеин действительно позволяет притупить чувство голода, но эффект длится совсем недолго. На снижение веса в долгосрочной перспективе это совершенно не влияет.
«Кофе, даже самый крепкий, не заменит сбалансированное питание, физическую активность и здоровые привычки», — уточнила Ульянова.
С чем пить кофе
Также она назвала мифом утверждение о том, что вредно пить кофе с большим количеством белка. Причиной проблем становится не сочетание продуктов, а слишком большое количество кофеина или высокое содержание сахара в напитке.
«Кофе с протеином полезен не только для людей, занимающихся спортом. Протеин — это чаще всего изолят белка, иногда с набором аминокислот, а белок — важный элемент для любого организма, запасы которого как раз помогают восполнять протеиновые кофейные напитки», — сообщила эксперт.
Она также озвучила рецепт протеинового кофе, который можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно смешать 300 миллилитров молока с 20 граммами протеина, взбить и добавить в эспрессо.
Есть и вариант без молока: кофе нужно приготовить как обычно, а потом дать ему остыть до 60–70 градусов. После этого следует добавить протеин. Такой способ поможет избежать появления комочков от слишком высокой температуры напитка, объяснила Ульянова.
Не мешает кофе и усвоению коллагена — добавку можно принимать с кофе, но только с холодным. Помешать усвоению продукта может только очень высокая концентрация кофеина, отметила эксперт.