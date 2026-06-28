Похудеть не поможет. Какие утверждения о кофе оказались мифом

Вокруг кофе всегда ходит много мифов, причем многие из них уже плотно укоренились в массовом сознании. Оказалось, что выпитый вечером ароматный напиток действительно может не давать уснуть ночью, но только некоторым людям.

Эффекты есть, но временные

Директор по маркетингу сети кофеен «Кофелайк» Елена Ульянова в беседе с Газета.ru опровергла распространенные мифы о кофе. По ее словам, многое зависит от особенностей организма, образа жизни и количества выпитого напитка.

«Кофеин обладает бодрящим эффектом, но его активное действие постепенно снижается и обычно проходит через три-четыре часа. Если день был насыщенным, влияние чашки кофе на способность быстро уснуть может оказаться минимальным», — подчеркнула она.

Эксперт обратила внимание, что отказаться от вечерних кофейных ритуалов стоит только тем, кто особо чувствителен к кофеину.

Также она посоветовала не рассчитывать на волшебный эффект людям, надеющимся похудеть благодаря напитку. По ее словам, кофеин действительно позволяет притупить чувство голода, но эффект длится совсем недолго. На снижение веса в долгосрочной перспективе это совершенно не влияет.

«Кофе, даже самый крепкий, не заменит сбалансированное питание, физическую активность и здоровые привычки», — уточнила Ульянова.